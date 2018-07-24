مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية تصبح تابعة لأردوغان

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جاء ذلك بعد أن انتقل نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي بموجب استفتاء شعبي أجري في أبريل/نيسان 2017.