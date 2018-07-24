مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية تصبح تابعة لأردوغان

في توسّع جديد لصلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نص تعميم من رئاسة الجمهورية التركية على إلحاق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي أر تي) برئاسة الإعلام في رئاسة الجمهورية.
وقضى التعميم -الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية- بإلحاق الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون بوزارة الثقافة والسياحة.
وانتقل نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي، بموجب استفتاء شعبي أجري في أبريل/نيسان 2017، أعقبه انتخابات رئاسية وتشريعية في الـ 24 من يونيو/حزيران الماضي.
وفاز الرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة 52.59 % من الأصوات؛ ليصبح بذلك أول رئيس للبلاد وفق النظام الرئاسي الجديد.
ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا -منذ ذلك الحين- عدة مراسيم تتعلق بنقل تبعية العديد من مؤسسات الدولة إلى رئاسة الجمهورية بما في ذلك الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، ومديرية الصناعات الدفاعية، والمجلس الإشرافي.