رصد جثث متفحمة لأربعة أشخاص بسبب حريق في اليونان

قال شاهد من “رويترز” إنه تمكَّن من رؤية بقايا جثث متفحمة لأربعة أشخاص على الأقل في شوارع قرية يونانية اجتاحتها النيران مساء الاثنين.
وشُوهدت الضحايا في بلدة ماتي الساحلية الصغيرة التي تقع شرق أثينا.
وتشهد مناطق متفرقة في اليونان حرائق غابات اندلعت الإثنين تسببت -وفق حصيلة رسمية- بمقتل شخص، وإصابة 25 آخرين.
وقطع رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس زيارته للبوسنة بسبب الأزمة التي استنفدت قدرات اليونان في مجال إطفاء الحرائق.
وقال تسيبراس:”سنفعل كل ما نستطيع للسيطرة عليها”، لكنه ألمح إلى أن اندلاع عدة حرائق في وقت واحد يستلزم مزيدًا من التدقيق.
وأضاف:”أنا قلق من النشوب المتزامن للحرائق شرق أتيكا وغربها”.
ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحرائق.