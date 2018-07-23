رصد جثث متفحمة لأربعة أشخاص بسبب حريق في اليونان

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قطع رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس زيارته للبوسنة بسبب الأزمة التي استنفدت قدرات اليونان في مجال إطفاء الحرائق.