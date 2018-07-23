البيت الأبيض يدرس سحب تصاريح أمنية من مسؤولين سابقين

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إنه يدرس سحب تصاريح أمنية من ستة مسؤولين سابقين في المخابرات وجهات إنفاذ القانون، من بينهم جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وجيمس كومي الذي كان مدير مكتب التحقيقات الاتحادي قبل أن يقيله الرئيس دونالد ترامب.

وللتصريح الأمني عدة مستويات ويخول للمسؤول الاطلاع على مستوى محدد من المعلومات السرية الخاصة بالحكومة الأمريكية.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض: “الرئيس لا ينظر فقط في سحب التصريح الأمني من برينان، لكنه يدرس أيضًا سحب تصاريح كومي وهايدن وكلابر ورايس ومكابي”.

وكانت ساندرز تشير إلى مايكل هايدن المدير السابق لوكالة الأمن الوطني، وجيمس كلابر المدير السابق للمخابرات الوطنية، وسوزان رايس مستشارة الأمن القومي السابقة، وأندرو مكابي نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق.