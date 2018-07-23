البيت الأبيض يقر بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية العام 2016، موضحًا في الوقت ذاته أن حملة الرئيس الحالي دونالد ترامب لم تتواطأ معها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، خلال مؤتمر صحفي، إن “روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام 2016، لكن دون تواطؤ من قِبل الرئيس دونالد ترامب”.

وأضافت ساندرز:”كما قال الرئيس(ترامب) في مناسبات عدة، نعتقد أن روسيا تدخلت في الانتخابات، لكن لا يوجد أي تواطؤ من قِبل ترامب”.

وأشارت إلى أن “الرئيس كان قاسيًا أكثر من أي رئيس آخر تجاه روسيا، وفرض عليها عدة عقوبات منذ وصوله إلى الرئاسة”، مضيفة أنه “كان قاسيًا تجاهها أكثر من أي بلد آخر”.