ترامب: تحقيق مولر بشأن تدخل روسيا بالانتخابات فقد مصداقيته

المصدر: ا ف ب

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرة أخرى، الإثنين، إلى إنهاء التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص، روبرت مولر، بتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة 2016، مؤكدًا أنه “فقد مصداقيته”.

وكتب ترامب في تغريدة: “عار على أمريكا”، في إشارة إلى التبرير الذي استخدمه المحققون لوضع مستشار حملته الانتخابية السابق، كارتر بيج، تحت رقابة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

وقال إنه “يجب أن يتخلوا عن تحقيق مولر الذي فقد مصداقيته الآن”.

وواجه ترامب انتقادات شديدة الأسبوع الماضي، بسبب طريقة تعامله مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء قمة هلسنكي ووصف بأنه مبالغ في التصالح.

ويحقق مولر، مدير الإف بي آي السابق، فيما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع محاولات روسيا السرية لترجيح انتخابات الرئاسة لصالح ترامب، وما إذا كان الرئيس قد عرقل العدالة.

وأدين 12 من عناصر الاستخبارات الروسية مؤخرًا، بقرصنة أجهزة كمبيوتر الحزب الديموقراطي.

واتهم 4 من أعضاء حملة ترامب كذلك بارتكاب جرائم، إلا أنّها لا ترتبط مباشرة بالتواطؤ.