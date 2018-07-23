ترامب: لست غاضبًا من تأخر تنفيذ الاتفاق مع كوريا الشمالية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يكون غاضبًا من تأخر تنفيذ الاتفاق الذي وقعه مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قبل أكثر من شهر في سنغافورة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب، يوم الإثنين، عبر حسابه بموقع “تويتر”.

وقال ترامب: “لم يتم إطلاق أي صاروخ من قبل كوريا الشمالية منذ 9 أشهر، كما لم تجر أي اختبارات نووية”.

وأضاف أن “اليابان سعيدة وآسيا كذلك، لكن الأخبار الزائفة تقول دون أن تسألني إنني غاضب لأن (الاتفاق) لا يسير بالسرعة الكافية”.

وتابع: “هذا خطأ، أنا سعيد جدًا”.

وذكرت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية أن ترامب غاضب من مسار تنفيذ الاتفاق مع كوريا الشمالية، وتأخر الأخيرة في التخلي عن برنامجها النووي.

ورغم التوقيع على اتفاق بين ترامب وكيم جونغ في 12 يونيو/ حزيران الماضي، في سنغافورة، حول البرنامج النووي الكوري الشمالي، إلا أنه لا تزال هناك خلافات بين الطرفين.

ويرتكز الخلاف الأساسي، منذ بداية المناقشات، حول ما إن كانت بيونغ يانغ ستحصل على سلسلة من المكافآت بشكل تدريجي ومستمر لكل خطوة تتخذها في تفكيك أسلحتها النووية، أو تحصل عليها فقط بعد التفكيك، وفق ما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تقرير لها الأسبوع الماضي.