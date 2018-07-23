لأول مرة.. إسرائيل تستخدم “مقلاع داوود” لاعتراض الصواريخ (صور)

استخدم الجيش الإسرائيلي لأول مرة، اليوم الإثنين، منظومة دفاع عسكرية تسمى “مقلاع داوود”، في محاولة لاعتراض صاروخين أطلقا من الأراضي السورية تجاه إسرائيل.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه “في أعقاب إطلاق صواريخ في إطار الحرب في سوريا، أطلِق صاروخان من منظومة مقلاع داوود لاعتراض صواريخ” وهذه هي المرة الأولى التي تُستخدم فيها المنظومة.

ووفقًا لموقع “المصدر” الإسرائيلي، عُرفت منظومة “مقلاع داوود” سابقًا باسم “العصا السحرية”، وهي منظومة لاعتراض صواريخ متوسطة حتى بعيدة المدى، وطائرات مُسيّرة، كانت قد طورتها شركة “رافائيل” الإسرائيلية بالتعاون مع شركة “ريثيون” الأمريكية.

وأضاف الموقع الإسرائيلي أن “هدف المنظومة الدفاعية الأساسي هو اعتراض صواريخ “حزب الله” و”حركة حماس”، خلافًا لمنظومة “القبة الحديدية” التي تدافع عن مناطق معينة، حيث توفر منظومة” “مقلاع داوود” حماية قطرية، وأجزاؤها قابلة للنقل لضمان قدرتها العملياتية وصمودها عند تعرضها لتهديدات مباشرة”.

ويعتمد الجيش الإسرائيلي على منظومة دفاع” القبة الحديدية ” في جنوب فلسطين على الحدود مع قطاع غزة، فيما ذكر الإعلام الإسرائيلي أن الجيش نشر مئات البطاريات من القبة الحديدية ومقلاع داوود في شمال البلاد، تحسبًا لسقوط صواريخ.