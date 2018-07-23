إيران تعتقل أحد علماء السنة

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية (الاستخبارات) الشيخ “مسلم عبد الزهي محمد” أحد علماء أهل السنة والاستاذ في مدرسة منبع العلوم الدينية للطائفة السنية بمدينة “خاش” التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان ذات الغالبية السنية جنوب شرق إيران.

وقالت وكالة أنباء “هرانا” الحقوقية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن “قوة أمنية قامت أمس باعتقال الشيخ مسلم عبد الزهي محمد من دون معرفة الأسباب”.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن ” جهاز الاستخبارات في مدينة خاش استدعى الشيخ مسلم عبد الزهي عدة مرات من قبل، كان آخرها يوم أمس، وخلال وصوله إلى مركز التحقيق التابع لجهاز الأمن تم اعتقاله، ونقله إلى جهة مجهولة”.

وأضاف المصدر أن “السلطات الأمنية اعتقلت خلال الأشهر القليلة الماضية عددًا من طلاب العلوم الدينية في مدينة خاش”.

وتابع “منذ مطلع يوليو/ تموز الجاري جرى اعتقال بعض طلاب العلوم الدينية من بينهم (هارون بناهنده، وموسى كنكزاري، وحبيب الله بناهنده، وهارون بناهنده)”.

وأشار إلى أنه “في يونيو/ حزيران الماضي، تم اعتقال ثلاثة من رجال الدين البلوش وهم (مولوي سعيد آرامش، وحافظ عبد الله آرامش، ومولوي أمين مبارك”، منوهًا إلى أنه “لا توجد معلومات متاحة عن سبب الاحتجاز”.

ويقطن مدينة “خاش” أبناء القومية البلوشية، وتشير التقديرات إلى أن نسبة البلوش في إيران 2% من مجموع سكان البلاد البالغ عددهم 88 مليون نسمة.