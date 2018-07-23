إطلاق رصاص على سيارة تحمل مسؤولًا أمريكيًا في غواتيمالا ولا إصابات

قال متحدث باسم الشرطة الوطنية في غواتيمالا إن أعيرة نارية أُطلقت على سيارة تحمل مسؤولًا في السفارة الأمريكية بغواتيمالا مساء الأحد، لكن لم تقع إصابات.

وأكد متحدث باسم السفارة الواقعة، وقال إن “مسؤولين أمريكيين يعملون مع الشرطة للتحقيق”، مضيفًا “يبدو أن الحادث ليست له دوافع سياسية، كما لم يكن موجهًا للسفارة”.

وذكرت الشرطة أن “أعيرة نارية أُطلقت على مجموعة من السكان الذين كانوا يلاحقون مرتكبي جريمة في مدينة سان فيسنتي باكايا بجنوب البلاد أثناء مرور السيارة عبر المنطقة”، موضحة أنها “ساعدت الدبلوماسي على العودة لمنزله بعد الحادث”.