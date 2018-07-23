ترامب يحذر إيران من عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ

حذَّر الرئيس الأمريكي، الأحد، الرئيسَ الإيراني من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى بعد أن حذر روحاني ترامب من تبني سياسات عدائية ضد طهران.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “إيّاك أن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى، وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ” دون أن يوضِّح طبيعة تلك العواقب.

وأضاف الرئيس الأمريكي “لم نعد دولة تتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت.. احترسوا!”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن “الحرب مع بلاده هي أم كل الحروب” لكنه لم يستبعد السلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.