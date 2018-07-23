بومبيو يشبه قادة إيران بالمافيا ويتوعد باستهدافهم “على أعلى مستوى”

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين،إن بلاده ليست خائفة من أن تستهدف النظام الإيراني “على أعلى مستوى”.

وأضاف بومبيو، إن ثراء زعماء إيران وفسادهم يظهران أن إيران تدار من شيء يشبه المافيا وليس حكومة.

وقال بومبيو الذي كان يتحدث لجمهور في ولاية كاليفورنيا مؤلف معظمه من أمريكيين من أصول إيرانية، إن الأمر يرجع للإيرانيين لتحديد مسار بلادهم وأمريكا ستدعم صوت الشعب الإيراني الذي تم تجاهله لفترة طويلة.

وأشار بومبيو إلى أن الرئيس الإيراني روحاني ووزير الخارجية ظريف مجرد واجهتان براقتان على الصعيد الدولي لنظام الملالي الخداع.