زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جنوب شرق إيران

أفادت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية، في وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين، بوقوع زلزال بلغت قوته 5.8 درجة بمقياس ريختر ضرب مدينة “سيرج” التابعة لمحافظة كرمان، جنوب شرق إيران.

وقالت الوكالة أن “زلزالًا شديدًا ضرب مدينة سيرج بمحافظة كرمان في الساعة الواحدة وتسع دقائق من صباح اليوم الإثنين”، مضيفة أن “الزلزال كان بعمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض”.

ووصفت الوكالة الزلزال بالشديد، مشيرة إلى أن “سكان محافظة كرمان شعروا بالزلزال واضطروا للخروج من منازلهم”.

ولا توجد تقارير عن أضرار محتملة لهذا الزلزال، وفقًا لمصادر تحدثت لوكالة الأنباء الإيرانية.

وأصيب الأحد، 40 شخصًا في الزلزال الذي وقع بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر في قضاء تازة عباد في محافظة كرمانشاه غرب إيران.

وقال هوشانج بازواند، محافظ كرمنشاه الغربي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “اسنا” إن الزلزال تسبب في إلحاق أضرار ببعض المنازل في المناطق الريفية.

ووقعت 20 هزة ارتدادية في غضون ساعة عقب الزلزال في المنطقة، وأكدت المعلومات استمرار أعمال البحث والإنقاذ.

وكان قد وقع زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في قضاء رويدر التابع لمحافظة هرمزغان الإيرانية.