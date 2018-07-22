بريطانيا تتسلم 5 طائرات “شبح” أمريكية جديدة نهاية 2018

كشف مسؤولون في وزارة الدفاع البريطانية، أن بريطانيا ستتسلم 5 طائرات من طراز ستيلث F-35 (شبح) أمريكية نهاية العام الجاري، ليرتفع عدد هذه المقاتلات لديها إلى 9 تصل قيمتها إلى نحو 130 مليون دولار.

وأضاف المسؤولون أنه “تم استلام 4 من هذه المقاتلات الأكثر تطورًا في العالم الشهر الماضي، وسيتم وصول البقية تباعًا قبل نهاية العام الجاري”.

وأشاروا إلى أن عددًا من الطيارين البريطانيين سيزورون الولايات المتحدة لتلقي تدريبات على هذه الطائرات التي يمكنها تفادي أنظمة الرادار، مضيفين أن الطائرات سيتم نشرها فور وصولها، وذلك على متن حاملتي الطائرات البريطانية “اليزابيث” و”امير ويلز”.

وأفادت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن هذه المقاتلات هي ضمن برنامج تحديث دفاعي للقوات البريطانية، تبلغ قيمته نحو 9.1 مليار جنيه إسترليني (12 مليار دولار) ويشمل شراء 48 مقاتلة F-35 بحلول عام 2025 مع احتمال وصول عددها إلى 138.

وأوضحت أن مقاتلة “الشبح” هي من الجيل الخامس، ويمكنها أن تحلق على ارتفاع 50 ألف قدم بسرعة تصل إلى 1200 ميل في الساعة، لافتة إلى أن روسيا والصين تقومان بتطوير مقاتلات منافسة، مثل سوخوي SU-57 وتشنجدو J-20.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل هي الدولة الأولى في العالم التي استخدمت المقاتلات الأمريكية في مهمات قتالية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.