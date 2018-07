اعتقال مسلح بعد مواجهة داخل متجر بلوس أنجلوس (فيديو)

أعلنت السلطات أن الشرطة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية اعتقلت رجلًا احتجز رهائن وتحصن داخل أحد متاجر سلسلة تريدر جو، يوم السبت، بعد تحطم سيارته خارج المتجر أثناء مطاردة الشرطة له.

وفي مقطع مصور من محطة (إن.بي.سي لوس أنجلوس) ظهرت الشرطة تحيط بهذا الرجل، وتضع القيود في يديه أمام المتجر بعد مواجهة استمرت أكثر من ساعتين.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس على تويتر إن المشتبه به احتُجز دون وقوع حوادث.

وكانت صحيفة لوس أنجليس تايمز قالت إن هذا الشخص أطلق النار على رجال الشرطة الذين كانوا يطاردونه قبل دخول المتجر في الوقت الذي ركض فيه المتسوقون للاحتماء بعد دوي أصوات إطلاق نار داخل المتجر.

وقالت صحيفة لوس أنجلوس إن سيارة المشتبه به تحطمت بجوار المتجر، وقام بإطلاق النار على رجال الشرطة الذين كانوا يطاردونه قبل دخول المتجر في الوقت الذي ركض فيه المتسوقون للاحتماء. وأظهرت مشاهد تم تصويرها من الجو في محطات (إن.بي.سي لوس انجلوس) و(سي.بي.إس لوس انجلوس) أشخاصًا يفرون من إحدى نوافذ المتجر باستخدام سلم من الحبال وقيام الشرطة بحمل أطفال إلى أماكن آمنة عبر ساحة لانتظار السيارات في حي سيلفر ليك بلوس أنجلوس.

وقالت محطة (إن.بي.سي لوس انجلوس) إن امرأة أصيبت بالرصاص داخل المتجر؛ ولكنها تمكنت من الخروج.

