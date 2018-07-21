قطار يدهس مهاجرين اثنين كانا متمددين على سكة الحديد شرق اليونان

لقي مهاجران مصرعهما وأصيب ثالث بجروح، السبت، جراء حادث قطار، في مدينة أليكساندروبولي (دده آغاج) شرقي اليونان.

وقالت مصادر في مديرية أمن أليكساندروبولي، إن الحادث وقع خلال رحلة القطار من المدينة المذكورة إلى قرية أورمينيو (شرق).

وبينت المصادر أنه، وفق إفادة قائد القطار في محضر الشرطة، فإنه اصطدم أثناء سيره، بشخصين كانا متمددين على سكة الحديد.

وأضافت المصادر، أن القطار صدم مهاجرًا ثالثًا بعد استئناف سيره بفترة وجيزة؛ ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وأوضحت المصادر أن هوية المهاجرين لم تتبيّن بعد، متوقعة أنهم اجتازوا بشكل غير شرعي نهر مريج الفاصل بين تركيا واليونان.