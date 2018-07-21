تنظيم كردي إيراني يتبنى مسؤولية قتل 11 من الحرس الثوري

أعلنت جماعة “بيجاك” الكردية الإيرانية المعارضة اليوم السبت، مسؤوليتها عن مقتل 11 من قوات الحرس الثوري، خلال مواجهات اندلعت فجر اليوم في مدينة “مريوان”، التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران على الحدود مع العراق.

وذكر موقع “فرات نيوز” المؤيد للجماعة الكردية المناهضة للنظام، أنها “تتبنى مسؤولية الهجوم على قوات الحرس الثوري في مدينة مريوان”، مضيفًا أن “الهجوم على القوات الإيرانية جاء لإنقاذ حقوق شعب كردستان في إيران”.

وفي سياق متصل، نقل موقع “اينترنشنال” الإيراني المعارض عن مصدر في جماعة بيجاك قوله، إن “العدد الصحيح لقتلى الحرس الثوري هو 15 شخصًا، وليس 11 عنصرًا كما أعلنت السلطات الإيرانية”.

هذا وقال حاكم مدينة “مريوان” محمد شفيعي، إن “الدلائل الأولية والتحقيقات، تشير إلى أن جماعة بيجاك الإرهابية وراء الهجوم على قوات الحرس الثوري”.

وكان التلفزيون الإيراني، قد نقل عن مسؤول في الحرس الثوري، قوله إن “11 عنصرًا من قوات الحرس الثوري بينهم ثلاثة من قوات التعبئة (البسيج)، لقوا مصرعهم خلال اشتباكات جرت فجر اليوم السبت، مع جماعات إرهابية كانت تريد الدخول إلى الأراضي الإيرانية، قادمة من شمال العراق”.

وتنظيم “بيجاك”، هو تنظيم كردي انفصالي يعني اسمه بالكردية “حزب الحياة الحرة لكردستان”، وينشط التنظيم شمال غرب إيران “منطقة أذربيجان الغربية”، ويقوم بين الحين والآخر بأعمال مسلحة ضد حرس الثورة الإيراني.