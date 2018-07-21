مقتل مسلم كان ينقل أبقارًا في الهند

المصدر: ا ف ب

قضى رجل مسلم السبت بعدما تعرّض لهجوم في ولاية راجستان غرب الهند وهو ينقل قطيعًا من الأبقار، المقدّسة في المعتقدات الهندوسية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وشهدت الهند في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات وأعمال العنف والسحل شنّها متشددون هندوس يعتبرون أنفسهم “حراسًا للبقر” ضد المسلمين وأبناء طبقة داليت (المنبوذين) المتهمين بأنهم يأكلون لحومها.

وكان أكبر خان البالغ من العمر 28 عامًا مع شخص آخر ينقلان أبقارًا في منطقة ألوار، على بعد 160 كيلومترًا من جايبور، حين هاجمتهما مجموعة من السكان، مساء الجمعة.

وأعلنت السلطات فتح تحقيق وتوقيف شخصين والبحث عن آخرين.

وقال رئيس الحكومة المحلية فاسوندهارا راج في تغريدة على موقع تويتر “ينبغي اتخاذ الإجراءات الأكثر حزمًا بحق المسؤولين” عن هذه الحادثة.

وقال المحقق العام للشرطة في ولاية راجستان هيمانت بريادارشي إن الضحية “أبلغ الشرطة قبل أن يفارق الحياة أن المهاجمين اتهموه بأنه تاجر ماشية”.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام على نداء أطلقته المحكمة العليا يدعو الحكومة لإقرار قانون جديد يكافح ظاهرة الهجمات الجماعية وأعمال السحل.

فقد قضى عشرون شخصًا هذه السنة على يد حشود غاضبة في مناطق متفرقة من الهند، بسبب شائعات عن تورّطهم في بيع الماشية أو خطف الأطفال.