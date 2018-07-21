تركيا أكبر شريك تجاري لإسرائيل على مستوى العالم الإسلامي

أظهرت إحصائية مقارنة أخيرة، أن تركيا تحتل مركز الشريك الأول لإسرائيل في حجم التبادل التجاري على مستوى الدول الإسلامية والعربية.

وأشار تقرير أعده مركز الزيتونة، الفلسطيني، للدراسات والاستشارات، أن الصادرات الإسرائيلية لتركيا خلال 2017، بلغت 1.4 مليار دولار، في مقابل واردات إسرائيلية من تركيا بحوالي 2.9 مليار دولار. وهي في اتجاهي الصادرات والواردات، تزيد عن 4 بلايين دولار وتتجاوز كثيرًا دولًا أخرى مثل، أذربيجان ونيجيريا ومصر وأندونيسيا والأردن التي تأتي بعد تركيا في حجم الصادرات الإسرائيلية لها.

كما تتصدر تركيا قائمة الدول الإسلامية في حجم الواردات الإسرائيلية منها، ويليها في القائمة الأردن (282 مليون دولار)، ثم مصر( 65 مليون دولار)، ثم أندونيسيا والمغرب وماليزيا.

ملحق تجاري جديد بعد فوز أردوغان في الانتخابات

يشار إلى أن حركة التجارة بين تركيا وإسرائيل شهدت تعزيزًا إجرائيًا، في أعقاب فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية ثانية. وقد تمثل ذلك كما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بوصول ملحق تجاري تركي جديد لإسرائيل هو هوثمار آينمز، بعد أن كان هذا المنصب شاغرًا لسنوات، في السفارة التركية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العلاقات التجارية مع تركيا منتعشة، رغم الحديث الإعلامي التركي مرتفع النبرة، الذي يوصف بأنه نهج لأردوغان في الترويج السياسي لشخصه وسياساته.