خامنئي: التهديد بإغلاق مضيق هرمز “يعبر عن سياسة النظام”

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، إن التصريحات التي أطلقها الرئيس حسن روحاني مطلع يوليو الجاري، بإغلاق مضيق هرمز في حال قررت واشنطن منع طهران من تصدير نفطها، “موقف مهم ويعبر عن سياسة النظام”.

ودعا المرشد الإيراني حكومة بلاده إلى مواصلة المفاوضات مع الدول الأوروبية؛ من أجل الحصول على ضمانات اقتصادية تتعلق بضمان استمرار الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، في الثامن من أيار/مايو الماضي.

ونقل التلفزيون الإيراني عن خامنئي قوله، خلال استقباله وزير الخارجية محمد جواد ظريف وكبار المديرين في الوزارة وسفراء إيران بالخارج: “لا يمكننا الوثوق بتصريحات الأمريكيين أو حتى توقيعهم، لذا لا فائدة من التفاوض والمباحثات معهم”.

وأضاف خامنئي، الذي يعد أعلى سلطة في إيران: “يجب عدم وقف المباحثات مع الأوروبيين، لكن ينبغي أن لا نتعطل بانتظار حزمة المقترحات الأوروبية”.

وما تزال طهران تؤكد التزامها بالاتفاق النووي، عقب انسحاب واشنطن منه، لكنها تنتظر حزمة مقترحات أوروبية اقتصادية تدفعها للبقاء ضمن هذا الاتفاق.