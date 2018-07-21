مصرع 11 من الحرس الثوري باشتباكات مع معارضين غرب إيران

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، مصرع 11 عنصرًا من قوات الحرس الثوري والتعبئة الشعبية (الباسيج) وجرح 8 آخرين خلال اشتباكات مسلحة مع جماعات مسلحة في مدينة “مريوان” الحدودية مع إقليم كردستان العراق.

ونقل التلفزيون عن مسؤول في الحرس الثوري قوله إن “11 عنصرًا من قوات الحرس الثوري بينهم ثلاثة من قوات التعبئة (الباسيج) لقوا مصرعهم، خلال اشتباكات جرت فجر اليوم السبت، مع جماعات (إرهابية) كانت تريد الدخول إلى الأراضي الإيرانية قادمة من شمال العراق”.

وكان مدير الأمن في إقليم كردستان، رضا ميرزايي، قال للوكالة الإيرانية الحكومية، إن 11 إيرانيًا لقوا مصرعهم خلال الاشتباكات، ولم يحدد فيما إذا كان من قوات الحرس الثوري أو الشرطة أو مواطنين.

وقال ميرزايي إن “11 مواطنًا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 8 آخرين بجروح خلال اشتباكات بين قوات الأمن وجماعة مسلحة معارضة للنظام والثورة كانت تريد التسلل إلى داخل الأراضي الإيرانية عبر مدينة مريوان في محافظة كردستان غرب إيران”.

وأضاف: “8 من القتلى هم من مدينة مريوان وثلاثة آخرين من مدينة قروه”، مبينًا أنه “لم تتم معرفة هوية الجماعة الإرهابية المسلحة التي هاجمت قوات الأمن”، ومشيرًا إلى أن “المواجهات اندلعت الساعة الثانية فجر اليوم وانتهت في الرابع”.

ولم تعلن أي جماعة معارضة للنظام الإيراني مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.