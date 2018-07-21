انتحار مرشح مستقل للانتخابات الباكستانية‎

ذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية، اليوم السبت، أن مرشحًا مستقلًا للانتخابات العامة المقبلة، انتحر.

ونقلت القناة عن الشرطة أن المرشح ميرزا محمد موغال، من مدينة فيصل أباد (شمال)، أطلق النار على نفسه “بعد خلاف مع أبنائه”، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب صحيفة “ذا نيوز” المحلية، تنص القوانين في باكستان على تأجيل الانتخابات في حال وفاة، أو مقتل أحد المرشحين.

ولم يصدر بيان رسمي بهذا الشأن حتى الساعة 06:00 ت.غ.

وتشهد باكستان في 25 تموز/يوليو الجاري انتخابات تشريعية، يُجرى خلالها اختيار أعضاء الجمعيات الوطنية والإقليمية.