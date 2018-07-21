رئيس المكسيك المنتخب يهاجم قرار فرض غرامة على حزبه

هاجم الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قرار الهيئة الانتخابية بتغريم حزبه عشرة ملايين دولار؛ بسبب انتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية، ووصف القرار بأنه “عمل انتقامي” من فوزه بشكل ساحق.

وقرر المعهد الانتخابي الوطني، يوم الأربعاء، هذه الغرامة على حزب التجديد الوطني اليساري بزعامة لوبيز أوبرادور بسبب صندوق أنشأه الحزب العام الماضي، وقال إنه استهدف مساعدة ضحايا الزلزال.

ولكن المعهد الانتخابي، قال إن الغموض اكتنف الصندوق فيما يتعلق بالأموال الواردة له والتي أنفقها، وقال إن الحزب خرق القواعد.

وقال لوبيز أوبرادور إن “هذا عمل انتقامي”، واتهم المعهد الانتخابي بالتصرف بشكل “مغرض” ومبالغ فيه.

وأضاف خارج مكاتب فريقه في مكسيكو سيتي: “لقد تصرفوا بهذه الطريقة لأنهم لا يقبلوا الواقع الجديد”، مستخدمًا نفس النغمة التي لجأ إليها لمهاجمة الحكومة خلال الحملة الانتخابية.