واشنطن تعتزم مساعدة أوكرانيا بـ200 مليون دولار لتعزيز قدراتها الدفاعية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مساء الجمعة، اعتزامها تقديم مساعدة مالية بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا، بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المساعدة المالية ستقدم لأوكرانيا من خلال صندوق التعاون الأمني، لدعم برامج تدريب إضافية، وخدمات استشارية، إضافة إلى مجال المعدات.

وأوضحت أن المساعدة ستستخدم لسد نفقات برامج التدريب العسكرية الجارية في أوكرانيا، وتأمين أدوات الاتصال الآمن، والرؤية الليلية، والاحتياجات الطبية العسكرية.

وأضافت أنها ستعلن في وقت لاحق عن تاريخ تقديم هذه المساعدة، وأن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بلغت مليار دولار منذ 2014.

وبدأ توتر في أوكرانيا إثر تدخل روسيا، عقب الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، المقرب منها، أواخر العام 2013.

وتأزمت الأوضاع إثر دعم روسيا لانفصاليين في شرق أوكرانيا، وشبه جزيرة القرم (جنوب).

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، عقب استفتاء من جانب واحد، العام 2014.

ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي هذه الخطوة، وفرضت عقوبات اقتصادية على موسكو.