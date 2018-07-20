مقتل ضابطي شرطة روسيين بهجوم في داغستان

قال متحدث باسم الشرطة الروسية إن ضابطي شرطة قتلا الجمعة عندما تعرضت دوريتهما لهجوم من مسلحين في جمهورية داغستان المضطربة ذات الأغلبية المسلمة.

وتقع داغستان بجوار الشيشان التي خاضت فيها موسكو حربين دمويتين‭ ‬ضد انفصاليين منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، وكثيرا ما تواجه قوات الأمن عنفا من متشددين هناك.

وقال المتحدث “قتل أحدهما على الفور بينما توفي الآخر في المستشفى إثر مهاجمة مسلحين لدورية للشرطة من سيارة”. ولم يعرف عدد المهاجمين.

وفي فبراير شباط أطلق رجل الرصاص على حشد لدى مغادرته كنيسة في داغستان مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين على الأقل.