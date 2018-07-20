الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده على حدود غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مقتل أحد جنوده خلال اشتباك مع مسلحين فلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة له على موقع تويتر: “قُتل اليوم مقاتل ‎من جيش (الدفاع) بعد أن أطلق (مخربون) النار على قوات جيش (الدفاع) جنوب قطاع ‎غزة”، على حد قوله.

وأضاف أدرعي أنّ “‏‎‎الجيش الإسرائيلي يواصل ضرباته الجوية في قطاع ‎غزة مستخدمًا مقاتلات حربية وطائرات أخرى”، مؤكدًا “استهداف 15 موقعًا في مقر قيادة كتيبة ‎الزيتون التابعة لحماس شمالي القطاع”.