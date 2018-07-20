نتنياهو لبوتين: إسرائيل ستواصل التحرك ضد الوجود العسكري الإيراني في سوريا

جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، التأكيد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن إسرائيل ستتحرك ضد الوجود العسكري الإيراني في سوريا.

وقال مكتب نتنياهو، في تصريح مكتوب، إن “رئيس الوزراء تحدث اليوم هاتفيًا مع الرئيس بوتين، وبحث معه التطورات الإقليمية والأوضاع في سوريا”.

وأضاف أن “نتنياهو أكد على أن إسرائيل ستواصل التحرك ضد التموضع العسكري الإيراني في سوريا”.

وخلال الأشهر الأخيرة، كرّر نتنياهو هذه الأقوال عدة مرات، بما في ذلك خلال لقائه بوتين في موسكو الأسبوع الماضي.

وتتهم إسرائيل إيران بالتموضع عسكريًا في الأراضي السورية.

وفي الأشهر الأخيرة، قالت وسائل إعلام سورية، إن الجيش الإسرائيلي نفذ العديد من الغارات على مواقع داخل الأراضي السورية، لم تكشف عن استخداماتها.