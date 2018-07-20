ليبرمان يلوح بعملية عسكرية مؤلمة وواسعة النطاق ضد غزة

لوّح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، بتنفيذ “حملة عسكرية مؤلمة وواسعة النطاق” ضد قطاع غزة.

ونقل موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عن ليبرمان قوله خلال جولة اليوم في منطقة غلاف غزة، “إننا نبذل جهودًا لتقييم الأمور بمسؤولية، لكن قادة حماس يقودوننا بقوة إلى وضع لا خيار لنا فيه، إلى وضع يتعين علينا فيه الشروع في عملية عسكرية واسعة النطاق ومؤلمة”.

وجدد ليبرمان دعوته إلى وقف الطائرات الورقية والبالونات المحترقة التي يطلقها فلسطينيون من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل.

وقال “إن أي شخص عاقل يرى غابة طبيعية وآلاف الدونمات من الأراضي الزراعية محروقة يدرك أن الوضع لا يطاق”، وأضاف “إننا نتعامل مع الموقف بشكل مسؤول وبضبط النفس، رغم أن المشكلة الحقيقية في ذلك هي تآكل الردع، وتغيير المعادلة”.

وتابع ليبرمان، “نهاية الأسبوع الماضي، اضطر السكان في منطقة غلاف غزة إلى استخدام الملاجئ 20 مرة”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، إن الجيش يواجه معضلة حقيقية في وقف الطائرات الورقية والبالونات المحترقة.