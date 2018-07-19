مقتل 13 من أسرة واحدة في غارة أمريكية شمالي أفغانستان

ذكر مسؤول أفغاني، اليوم الخميس، أن 13 مدنيًا من أسرة واحدة قُتلوا في ضربة جوية أمريكية بولاية قندوز شمالي أفغانستان.

وقال عضو المجلس المحلي للولاية محمد نصرت: إن الضربة الجوية وقعت في منطقة “شهار دارا”، مشيرًا إلى أنها أسفرت كذلك عن إصابة 6 آخرين.

في المقابل، نقلت إذاعة محلية عن قائد الجيش الوطني الأفغاني سيف الدين عزيز، قوله: إن القتلى من مسلحي طالبان فقط (دون أن يحدد عددًا).

وأشار عزيز إلى أن “مقاتلين من طالبان سقطوا في عملية مشتركة بين القوات الأفغانية والأمريكية”.

ولم يصدر بيان رسمي من جانب الحكومة الأفغانية أو القوات الأمريكية في هذا الشأن حتى الساعة 17:25 ت.غ.

وفي شهر مايو/أيار، اعتذر الرئيس الأفغاني أشرف غني، عن غارة للقوات الأفغانية وقعت بمدرسة في قندوز وأودت بحياة 36 مدنيًا وأصابت 71 آخرين، وفقًا لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما).

وتشهد أفغانستان مواجهات شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش الأفغاني، ومقاتلي حركة “طالبان”، تسفر عن سقوط ضحايا من الطرفين، فضلًا عن عمليات جوية تنفذها الطائرات التابعة للقوات الحكومية.