الاتحاد الأوروبي: قانون القومية الإسرائيلي يعرقل جهود السلام

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن قلقه من قانون القومية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، معتبرة أنه يعرقل جهود السلام بين إسرائيل وفلسطين.

ونقلت شبكة “يورو نيوز” الأوروبية، عن متحدثة باسم فيدريكا موغيريني، منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن “القانون سيُعّقد حتمًا المسار نحو حل الدولتين”.

وأضافت: “نحن قلقون، وعبّرنا عن هذا القلق، وسنواصل الانخراط مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق”.

وفجر اليوم الخميس، أقر الكنيست بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوًا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت، القانون الذي ينص على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”، و”يشجع الاستيطان” في الضفة الغربية.

وينص القانون على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”، وأن “القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها لغة رسمية.