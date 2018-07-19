غالبية الجمهوريين تؤيد أداء ترامب مع بوتين

أبدت غالبية كبيرة من الجمهوريين موافقتها على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال قمة هلسنكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، رغم انتقاد الأمريكيين لما قام به، وفقًا لنتائج استطلاعات رأي نُشرت يوم الخميس.

وأكدت نتائج الاستطلاعات التي أجرتها شبكة “سي. بي. أس”، ومؤسسة “أكسيوس”، ولاءً لا يتزعزع لكثير من الجمهوريين حيال الرئيس، بغض النظر عن الانتقادات التي تواجه أداء ترامب على نطاق واسع من قبل الآخرين.

وفي حين أن ثلث الأمريكيين، وثمانية في المئة من الديمقراطيين يوافقون على أداء ترامب مع بوتين في القمة، فإن 68 في المئة من الجمهوريين يؤيدونه، بحسب “سي. بي. أس”.

كما أظهرت الاستطلاعات أنه في حين يعتقد 70% من الأمريكيين بصحة استنتاجات الاستخبارات الأمريكية حول تدخل موسكو في انتخابات العام 2016 ، فإن الجمهوريين أكثر تشككًا مع اعتقاد 51 في المئة منهم بذلك.

كما أظهر استطلاع “أكسيوس” تأييد الجمهوريين لتعامل ترامب في مؤتمره الصحافي مع بوتين بنسبة كبيرة بلغت 79 في المئة. ووافق 40 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع على ذلك بشكل عام.

وقد تعرض ترامب لانتقادات شديدة بسبب عدم تحديه بوتين خلال المؤتمر الصحافي المشترك، وهو أداء اعتبره مشرعون من كلا الحزبين خطرًا وإحراجًا. لكن ترامب وصف مرارًا القمة مع بوتين أنها إنجاز كبير.

وأُجري استطلاع “أكسيوس” عبر الإنترنت، بين 16 و 17 تموز/يوليو مباشرة بعد القمة، والمؤتمر الصحافي المشترك بين ترامب بوتين، وشمل عينة من 2100 شخص بالغ مع هامش من الخطأ بلغ ثلاث نقاط مئوية.

وتم استطلاع “سي. بي. أس” بين 17 و18 تموز/يوليو، وشمل عينة عشوائية من نحو ألف شخص من البالغين في جميع أنحاء البلاد مع هامش من الخطأ بلغ أربع نقاط مئوية.