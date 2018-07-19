محكمة تركية تقرر اعتقال 30 شخصًا في قضية عدنان أوكتار

قررت محكمة تركية، فجر اليوم الخميس، اعتقال 30 شخصًا من الموقوفين في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضية “عدنان أوكتار”.

وكان مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة بالنيابة العامة في مدينة إسطنبول، أحال في وقت سابق 176 شخصًا من الموقوفين على ذمة القضية، إلى المحكمة مع المطالبة باعتقالهم.

وفي وقت مبكر فجر اليوم، انتهت محكمة صلح الجزاء المناوبة من التحقيق مع 30 شخصًا من المحالين إليها، وقررت اعتقالهم على ذمة التحقيقات، وتم على إثر ذلك إيداعهم السجن.

ولا زال التحقيق مستمرًا مع 146 آخرين من بينهم عدنان أوكتار.

وفي هذه الأثناء، قال عدنان أوكتار المتهم بتأسيس تنظيم لارتكاب الجرائم، إنّ دخله الشهر لا يتجاوز 3500 ليرة تركية (730 دولار أمريكي)، وأنّ الذين تقدّموا بشكوى قضائية ضدّه، يتآمرون ويفترون عليه.

ورفض أوكتار خلال إفادته في محكمة بإسطنبول، التهم الموجهة إليه. مبيناً أن لديه شبكة واسعة من الأصدقاء.

وادّعى أوكتار أنه لا يستخدم اسماً مستعاراً، وأن ما يروّج عنه بأنه يعمل ضدّ جهاز الشرطة التركية، محض افتراء لا أساس له من الصحة، موضحا أن اتصالاته الخارجية لا تهدف إلى النيل من الدولة التركية، بل على العكس تماماً، هي اتصالات لصالح البلاد.

كما رفض أوكتار التهم الموجهة ضده بخصوص جلب الفتيات الصغيرات إلى منزله واستغلالهن جنسياً.

وطالب، المحكمة بإخلاء سبيله على الفور، مدّعياً أنه بريء من كافة التهم الموجّهة إليه، وأنه يرعى القوانين والدساتير ولا يخرج عن إطار القانون.

وتابع قائلاً: “أعيش مثل عامة الشعب، والناس يشاهدونني عبر شاشة التلفزيون، والأماكن التي أرتادها معروفة للجميع. لست زعيماً لتنظيم مشبوه، وأحب أن أتعامل مع الناس الصادقين، وأعرف المجموعة التي تعاديني وهي عبارة عن 25 إلى 30 شخصاً”.

وفي الـ 11 من يوليو/تموز الجاري، أوقف الأمن التركي، عدنان أوكتار، استنادًا إلى مذكرة توقيف أصدرها الادعاء العام، في إطار عملية أمنية شملت 4 ولايات بينها إسطنبول للقبض على الرجل و235 من أتباعه، على خلفية تهمٍ مختلفة.

ويواجه أوكتار المعروف باسم “هارون يحيى” وأتباعه، عدة اتهامات بينها “تأسيس تنظيم لارتكاب جرائم، واستغلال الأطفال جنسيًا، والابتزاز، والتجسس السياسي والعسكري”.