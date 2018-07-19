البيت الأبيض يدرس اقتراحًا باستجواب روسي على الأراضي الأمريكية

لم يستبعد البيت الأبيض قبول مقترح باستجواب روسي في الولايات المتحدة لأمريكيين يتهمهم الكرملين “بأنشطة غير قانونية” ومن بينهم سفير أمريكي سابق في موسكو.

وظهر الاقتراح على السطح خلال القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين.

وسيكون أي قرار تتخذه واشنطن بالمساعدة في محاكمة خصم لموظفين حكوميين سابقين في الخارج تحولاً مدهشًا في السياسة الأمريكية.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال إفادة صحفية مقتضبة “سيجتمع الرئيس مع فريقه وسنعلمكم عندما يكون لدينا إعلان بهذا الشأن”.

وكان ترامب قد أشار خلال قمة هلسنكي إلى أنه سيسمح لمحققين أمريكيين بحضور استجواب 12 ضابطًا بالمخابرات الروسية واجهوا اتهامات يوم الجمعة حول مزاعم شن هجمات إلكترونية للتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016 إذا ما تسنى للروس الشيء نفسه في الولايات المتحدة مع أشخاص على صلة بالمستثمر الأمريكي بيل براودر.

وكان براودر قد قال إنه ساهم في كشف فساد في روسيا.

وكان مكتب النائب العام الروسي أدرج يوم الأربعاء أسماء أمريكيين يريد استجوابهم بسبب “أنشطة غير قانونية” ومن بينهم مايكل مكفول الذي كان سفيرًا للولايات المتحدة في روسيا خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.