الخارجية الروسية: لا مبرر لاعتقال روسية في أمريكا

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ماريا زاخاروفا، تقول إنه لا توجد مبررات لاحتجاز الروسية ماريا بوتينا التي اعتقلتها السلطات الأمريكية يوم الأحد.