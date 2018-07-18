الخارجية الروسية: لا مبرر لاعتقال روسية في أمريكا

نقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها اليوم الأربعاء، إن اعتقال امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا في الولايات المتحدة متهمة بأنها عميلة روسية “جاء لإفساد الأثر الإيجابي للقمة الروسية الأمريكية التي عقدت في هلسنكي يوم الإثنين”.
ونقلت الوكالة عن ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها، إنه “لا توجد مبررات لاحتجاز الروسية ماريا بوتينا التي اعتقلتها السلطات الأمريكية يوم الأحد”، أي قبل يوم من لقاء الرئيس فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي.
وبوتينا متهمة بالتآمر للعمل لحساب الحكومة الروسية.