عقب قمته مع ترامب.. بوتين يُوفد مبعوثه بشأن سوريا إلى طهران

يصل مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للقاء المسوؤلين الإيرانيين، بحسب ما ذكرت المصادر الروسية.

وقالت المصادر لقناة ” RBC” الروسية، إن “ألكسندر لافرينتيف، سيصل إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم”، مضيفة أنه “من المتوقع أن يبحث مبعوث فلاديمير بوتين في طهران نتائج القمة الأخيرة بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة الفنلندية هلسنكي، من أجل تنسيق الإجراءات المحتملة المشتركة بناءً على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في فنلندا”.

وقبل أن يجتمع بوتين مع ترامب، اجتمع مع مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، الخميس الماضي، في موسكو، حيث تسلم بوتين من ولايتي، رسالة بعثها المرشد خامنئي والرئيس حسن روحاني، ولم تكشف طهران عن فحوى هذه الرسالة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة التي عقدت الإثنين، أن العلاقات مع روسيا شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد القمة مع بوتين، وأن المباحثات مع نظيره الروسي خلال قمة هلسنكي، شملت الحديث عن تخفيف الرؤوس النووية، والأوضاع في سوريا وإيران وإسرائيل، إضافة إلى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وتابع ترامب، “تحدثت مع الرئيس بوتين حول الحرب الأهلية في سوريا، والحاجة إلى تقديم المساعدات الإنسانية، وتحدثنا عن إيران، والحاجة إلى وقف جموحها النووي، وأطماعها في المنطقة”.

وأضاف “كما تحدثنا عن إسرائيل وأمنها، والرئيس بوتين يؤيدنا أنا ونتنياهو، لنصل إلى أمن وسلام دائم في إسرائيل، وإلى حل للوضع في سوريا”.