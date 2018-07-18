جان كلود يونكر يدعو إلى “الاحترام” بعد سؤاله ما إذا كان مخمورًا

دعا “جان كلود يونكر”، رئيس المفوضية الأوروبية إلى “الاحترام” بعد أن سأله صحفي اليوم الأربعاء، عما إذا كان قد أفرط في تناول الخمر عندما تعثّر واحتاج لمساعدة في السير أثناء قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي.

وقال يونكر في مؤتمر صحفي عن خطة الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروعات إنه، كما قال مساعدوه من قبل، كان “يعاني من نوبة طويلة من آلام عرق النسا مع تشنج في عضلة الساق الأسبوع الماضي”.

وكانت تسجيلات مصورة ليونكر أثناء مساعدة زعماء آخرين له على السير في اجتماع لحلف شمال الأطلسي، قد أثارت دعوات من المتشككين في الاتحاد الأوروبي بأن يقدم استقالته.

ومن المقرر أن يسافر يونكر الأسبوع المقبل إلى واشنطن لإجراء محادثات بشأن التجارة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان يونكر (63 عامًا)، وهو رئيس وزراء سابق في لوكسمبورج، قد تحدث من قبل عن أنه يعاني من آلام في الظهر والساق، ورفض الإشارات إلى أن مشكلته الأسبوع الماضي كان لها علاقة بالإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

وقال للصحفيين: “يذهلني حقيقة الاهتمام الذي يوليه البعض لمثل هذه الأمور التي لا تصل حتى إلى مستوى الهامشية وأطلب الاحترام”.

وبعد قمة حلف شمال الأطلسي شارك يونكر في سلسلة من الاجتماعات والرحلات الخارجية هذا الأسبوع شملت الصين واليابان.

ورفض يونكر مرارًا مزاعم أنه يعاني من مشكلة تتعلق بتعاطي الخمور وهو زعم أثارته وسائل الإعلام البريطانية، على وجه الخصوص، عندما كانت لندن تسعى لتعطيل تعيينه قبل أربع سنوات.