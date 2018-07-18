أول ظهور علني لفتية كهف تايلاند منذ إنقاذهم

غادر الفتية التايلانديون البالغ عددهم 12 ومدربهم لكرة القدم، الذين تم إنقاذهم من كهف غمرته المياه، مستشفى في إقليم تشيانج راي بشمال البلاد اليوم الأربعاء، ليظهروا في مؤتمر صحفي يبثه التلفزيون الوطني في تايلاند.

وأقلت حافلات صغيرة الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا ومدربهم لكرة القدم (25 عاما) من المستشفى حيث كانوا يقيمون منذ عملية إنقاذهم الأسبوع الماضي.

وكانت محنة الفتية ومدربهم في كهوف تام لوانج قد أدت لإطلاق جهود دولية نجحت في إنقاذهم.

وانهالت على الفتية أسئلة مختلفة من قبل الصحفيين تضمنت سؤالًا بشأن ماذا فعلوا داخل الكهف حيث كشف أحدهم أنهم حاولوا الحفر بحثًا عن طريق للنجاة خلال فترة احتجازهم قبل وصول المنقذين.