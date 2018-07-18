ترامب يتوقع “نتائج كبيرة” بعد لقائه مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه كان هناك تفاهم جيد بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمتهما في فنلندا، وإن “نتائج كبيرة ستتحقق”.

وكتب ترامب على تويتر يقول: “العديد من القيادات العليا لأجهزة المخابرات أعجبهم أدائي في المؤتمر الصحفي في هلسنكي. بحثت مع بوتين العديد من الموضوعات المهمة في اجتماعنا قبل ذلك. وتفاهمنا بشكل جيد وهو ما أزعج حقًا العديد من الكارهين الذين كانوا يرغبون في رؤية مباراة ملاكمة. نتائج كبيرة ستتحقق”.

وقال ترامب: “كان اجتماع حلف الأطلسي في بروكسل بمثابة نصر مشهود مع إقدام الدول الأعضاء على توفير مليارات الدولارات الأخرى بوتيرة أسرع. والاجتماع مع روسيا ربما يثبت على المدى البعيد نجاحًا أكبر. ستتحقق من ذلك الاجتماع أمور إيجابية كثيرة”.

من جانب آخر قال ترامب إن روسيا ستقدم الدعم فيما يتعلق بملف كوريا الشمالية.

وكتب على تويتر: “روسيا وافقت على المساعدة في (ملف) كوريا الشمالية التي تربطها بنا (حاليًا) علاقات طيبة جدًا. والعملية ماضية”.

وتابع قائلاً: “لا حاجة للعجلة فالعقوبات باقية! فوائد كبيرة ومستقبل مثير (في انتظار) كوريا الشمالية في نهاية هذه العملية!”.

وسعى ترامب، أمس الثلاثاء، لتهدئة ضجة أثيرت بشأن ما ردده البعض عن فشله في تحميل روسيا المسؤولية عما وصفته وكالات المخابرات الأمريكية بأنه تدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016، وقال إنه أخطأ التعبير في المؤتمر الصحفي المشترك في هلسنكي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه كان يقصد أن يقول إنه لا يرى سببًا يمنع أن تكون روسيا هي التي تدخلت في الانتخابات الأمريكية التي جرت في 2016.