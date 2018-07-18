الرئاسة الإيرانية: روحاني رفض 8 طلبات من ترامب للقائه‎

قال رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني 8 مرات، إلا أن الأخير رفض ذلك.

جاء ذلك في تصريحات صحفية قبيل اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة طهران، تطرق خلالها إلى السياسة الأمريكية ضد إيران.

وأضاف واعظي أن الولايات المتحدة سبق أن قدمت طلبات للتفاوض مع إيران، لكنه أكد أن بلاده لا تنوي التفاوض مع الإدارة الأمريكية.

وختم: “ترامب طلب من الرئيس روحاني 8 مرات لقائه، وذلك في مدينة نيويورك التي توجه إليها روحاني من أجل المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، لكنه قابل الطلبات بالرفض”.