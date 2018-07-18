رئيس جنوب السودان يقيل وزير الخارجية دينق ألور‎

أقال رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وزير الخارجية والتعاون الدولي دينق ألور، وعين بديلًا له نيال دينق نيال، كبير مفاوضي الحكومة في محادثات السلام.

القرار الرئاسي أعلنته الإذاعة الرسمية، صباح اليوم، دون ذكر الأسباب التي قادت لإقالة “ألور”.

وفي فبراير/شباط 2017 غادر “ألور” جوبا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا احتجاجًا على “تهميشه” من قبل الرئيس، و”بطء سير تنفيذ” اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة في أغسطس/آب 2015. وتم تعيين “مارتن إيليا لومورو” وزير رئاسة مجلس الوزراء لتسيير شؤون الوزارة لحين عودة الوزير.

ومن غير الواضح فيما إذا كانت انتقادات “ألور” تلك، هي السبب في إقالته.

وكان ألور عُين في منصبه بموجب الاتفاق المذكور ممثلاً لمجموعة المعتقلين السياسيين السابقين التي ينتمي إليها والتي حظيت بوزارتين في الحكومة الاتحادية، كما يمثل المجموعة حاليًا في مباحثات السلام التي تستضيفها العاصمة السودانية الخرطوم.

وتضم مجموعة المعتقلين السابقين قيادات من الحزب الحاكم في جوبا، كان قد تم اعتقالهم بتهمة المشاركة في محاولة قلب نظام الحكم، في ديسمبر/ كانون الأول 2013.