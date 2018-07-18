تعديل وزاري مرتقب على الفريق الاقتصادي في حكومة روحاني

جدّد رئيس مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، الأربعاء، تأكيده على أن هناك تعديلاً وزاريًا على حكومة الرئيس حسن روحاني، موضحًا أن “التغيير سيشمل الفريق الاقتصادي للحكومة”.

وقال واعظي للصحافيين، عقب اجتماع للحكومة الإيرانية، بشأن التقارير التي تحدثت عن تراجع روحاني حول إجراء تعديلات على حكومته، إن “روحاني يدرس أسماء عديدة لإدخال تعديلات على حكومته في الوقت المناسب، وهذا التغيير سيشمل الفريق الاقتصادي”.

وأفاد بأنه “بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وإعادة فرض بعض العقوبات، وكذلك الحرب النفسية والمعلومات والدعاية الكاذبة ضد طهران، فإن كل ذلك يؤكد بأننا بحاجة إلى مجلس وزراء يتناسب مع الظروف الجديدة”.

وأردف مدير مكتب الرئيس الإيراني أن “بعض أعضاء الحكومة الذين اختارهم السيد روحاني في ظل الظروف العادية سابقًا، يجب تغييرهم في هذه الظروف الجديدة”، مشيرًا إلى أن “الوزراء الذين سيطالهم التغيير سيحددهم الرئيس حسن روحاني”.

وكان تقرير نشره موقع وكالة أنباء “نامه نيوز”، المقرب من التيار المتشدد، كشف الثلاثاء عن أن “الرئيس روحاني تراجع عن إجراء تغييرات في تشكيل حكومته، التي تعهد بها خلال فترة الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكومته في الـ20 من حزيران/يونيو الماضي، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار العملة المحلية، وعدم قدرة الحكومة على ضبط سوق صرف العملات الأجنبية.

وترددت معلومات الشهر الماضي، عن عزم روحاني إجراء تغييرات في الفريق الاقتصادي لحكومته تشمل رئيس البنك المركزي ولي الله سيف، ووزير الاقتصاد مسعود كرباسيان، ووزير التجارة والصناعة محمد شريعتمداري، ووزير النقل والإعمار والبناء عباس آخوندي.

إلى ذلك، نفى نائب رئيس البرلمان الإيراني مسعود بزشكيان وجود اتفاق بين إيران وروسيا لتبادل النفط مقابل الغذاء، قائلاً: “لا أتصور أن إيران اتفقت مع روسيا حول تبادل النفط مقابل الغذاء”.