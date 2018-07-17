جنرال إيراني يشكك في قدرة بلاده على إغلاق مضيق هرمز

شكك القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين علائي، في قدرة بلاده على إغلاق مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن وصادرات النفط.

ونقلت وكالة أنباء “تابناك” الإيرانية، الثلاثاء عن الجنرال علائي قوله إن “إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز؛ لكن أمريكا أيضا قادرة على إعادة فتحه”.

ودعا الجنرال علائي المسوؤلين الإيرانيين إلى دراسة ثمن خطوة إغلاق مضيق هرمز قبل الإقدام على تنفيذها، وقال “لابد من دراسة ثمن هكذا خطوة قبل الإقدام عليها”.

ويتبجح المسؤولون في إيران بتنفيذ إغلاق مضيق هرمز وفق تصريحات أطلقها الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيارته إلى سويسرا في 4 من يوليو الجاري، في حال تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لوعودها بمنع الصادرات النفطية الإيرانية.

وقال روحاني إن “إيران ستمنع شحنات النفط من الدول المجاورة إذا ما استجابت الدول لطلب الولايات المتحدة بعدم شراء نفط إيران”.

من جهته، أشاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بتصريحات روحاني حول تهديد صادرات نفط المنطقة إذا ما تم تطبيق العقوبات حول حظر صادرات النفط الإيراني، متعهدًا بتنفيذ المهمة في حال قرر طهران إغلاق المضيق.

وردت القيادة المركزية الأمريكية على تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، مؤكدة أنها وشركاءها يوفرون الأمن للمنطقة.