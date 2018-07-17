شاهد لحظة انقطاع الكهرباء أثناء حديث ترامب في البيت الأبيض.. بماذا علق؟ (فيديو)

شاهد لحظة انقطاع الكهرباء أثناء حديث ترامب في البيت الأبيض.. بماذا علق؟ (فيديو)

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقف غريب، عندما انقطع التيار الكهربائي خلال حديثه، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي كشف فيه تفاصيل مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الإثنين.

وقال ترامب: “يبدو أن له علاقة بأجهزة الاستخبارات”.

وأضاف: “الأنوار تنطفئ.. يبدو أن الأمر له علاقة بوكالات الاستخبارات”، وبعدما عاد التيار الكهربائي قال: “هذا أمر غريب”.

وكان الرئيس الأمريكي قال، في تصريحاته اليوم، إنه يثق في النتائج التي توصلت إليها أجهزة المخابرات الأمريكية حول تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة عام 2016، وهو تراجع عن تصريحه خلال لقائه الرئيس الروسي أمس الإثنين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

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