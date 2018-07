شاهد لحظة انقطاع الكهرباء أثناء حديث ترامب في البيت الأبيض.. بماذا علق؟ (فيديو)

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقف غريب، عندما انقطع التيار الكهربائي خلال حديثه، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي كشف فيه تفاصيل مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الإثنين.

وقال ترامب: “يبدو أن له علاقة بأجهزة الاستخبارات”.

وأضاف: “الأنوار تنطفئ.. يبدو أن الأمر له علاقة بوكالات الاستخبارات”، وبعدما عاد التيار الكهربائي قال: “هذا أمر غريب”.

???? The lights go out on Trump as he speaks about the intelligence services pic.twitter.com/C3NKQaxNsY

— david (@davidvujanovic) July 17, 2018