ترامب يكشف تفاصيل مباحثاته مع بوتين ويقر بتدخل روسي في انتخابات 2016

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما أمس في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي، إنه بحث الأزمة السورية، والطموحات النووية لإيران، خلال اجتماعه مع بوتين.

وأضاف أن العلاقات مع روسيا تحسَّنت بشكل كبير، مشيرًا إلى أنها ستشهد المزيد من التحسن مستقبلًا.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يقبل النتائج التي توصلت إليها أجهزت الاستخبارات الأمريكية حول التدخل الروسي في انتخابات العام 2016، وهو ما يعني تراجعه عن تصريحاته التي اعتبرت شديدة الليونة إزاء بوتين في هلسنكي، وقال إنه أساء التعبير عندما اعتبر أنه لا سبب لديه لعدم تصديق نفي بوتين تدخل موسكو في الانتخابات.

لكنه أضاف أن أفعال روسيا لم يكن لها تأثير على نتيجة الانتخابات، وأن الإدارة ستعمل بجد لحماية انتخابات الكونغرس التي ستُجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وأشار ترامب إلى أنه بحث برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية مع الرئيس الروسي، وأنهما بحثا أيضًا خفض الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم، مضيفًا أنه ليست هناك حاجة للتسرع فيما يتعلق بكوريا الشمالية، وأنه لا يوجد حد زمني لاتخاذ إجراء.