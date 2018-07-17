ترامب: الإنفاق الدفاعي لـ”الناتو” تجاوز 33 مليار دولار

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن حجم الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تجاوز الـ33 مليار دولار.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب، اليوم، عبر حسابه بموقع “تويتر”، بعد أقل من أسبوع على قمة قادة الحلف التي عقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال ترامب: “كان لي لقاء عظيم مع حلف شمال الأطلسي، لقد دفعوا 33 مليار دولار وأكثر، وسوف يدفعون مئات المليارات من الدولارات في المستقبل، فقط بفضلي”، دون تحديد للحيّز الزمني للرقم الذي تحدّث عنه.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “كان الناتو ضعيفًا، لكنه الآن قوي مرة أخرى، وسيىء بالنسبة لروسيا”.

ومنتقدًا الإعلام، تابع: “تقول وسائل الإعلام فقط إني كنت فظًا مع القادة (قادة الناتو)، ولا تذكر أبدًا الأموال”، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن ترامب هدد بالانسحاب من الحلف في حال لم ترفع الدول الأعضاء إنفاقها العسكري للحلف من 2 % إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، وهو ما سبق وأن نفاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول بين الدول الأعضاء في حجم الإنفاق الدفاعي للحلف، بمبلغ 706 مليارات و63 مليون دولار، ما يعادل أكثر من نصف حجم الإنفاق الكلي للحلف، بعدها تأتي بريطانيا بمبلغ 61.5 مليار دولار، تليها فرنسا بـ 52.2 مليار دولار.

كما تأتي ألمانيا في المركز الرابع بمبلغ 51.09 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ 25.78 مليار، وكندا بـ 21.6 مليار، فيما ستخصص تركيا مبلغ 15.219 مليار من إجمالي ناتجها المحلي للمساهمة بميزانية الحلف.