ترامب يصف محادثاته مع بوتين بأنها “أفضل بكثير” من لقاءاته في قمة الأطلسي‎

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أن أولى محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كانت “أفضل بكثير” من لقاءاته خلال قمة الحلف الاطلسي، منتقدًا التغطية الإعلامية لجولته الأوروبية في الأيام الأخيرة.

وكتب ترامب في تغريدة: “مع أنني عقدت قمة ممتازة مع الحلف الأطلسي، جمعنا خلالها مبالغ ضخمة، إلا أن المحادثات مع بوتين كانت أفضل بكثير، للاسف إن وسائل الإعلام لم تنقل ذلك بهذا الشكل، والأخبار الكاذبة خرجت عن السيطرة”.

وأدت قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي، التي وجه ترامب خلالها انتقادات لاذعة لحلفائه حول نفقات الدفاع الى توتر شديد في العلاقات داخل الحلف، في تناقض واضح مع الود الظاهر خلال لقاء ترامب وبوتين الإثنين.

وبدا ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك، وكأنه يؤيد نفي بوتين لأي تدخل من قبل بلاده، في الانتخابات الرئاسية في 2016، ما أثار استنكارًا واسعًا في الداخل.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي إن مسؤولي الاستخبارات في بلاده يتهمون روسيا بقرصنة رسائل إلكترونية للحزب الديموقراطي، تتضمن معلومات يمكن أن تسيء الى حملة منافسته هيلاري كلينتون.

لكنه شدد على فوزه بشكل نزيه، قائلًا “الرئيس بوتين يقول إن روسيا لم تقم بذلك، وسأقول الآتي: لا أرى سببًا لأن تكون هي”.