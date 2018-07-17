هكذا سخر المعلقون من ترامب بعد قمة هلسنكي (صور)

سخر مغردون على موقع “تويتر” من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب “أدائه المشين” إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

واتهم النشطاء الرئيس الأمريكي بأنه أصبح في “جيب” بوتين بعد اجتماعهما خلال القمة التاريخية، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وخلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات الخاصة التي استمرت أكثر من ساعتين، فاجأ ترامب العالم بإجابة على سؤال حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وبدا ترامب وكأنه يرفض الاستنتاجات التي توصلت إليها وكالات الاستخبارات الأمريكية، مشيرًا في كلمته إلى أن روسيا لم تتدخل في الانتخابات.

وأدى ذلك إلى قيام مستخدمي “تويتر” و”إنستغرام” باستخدام الصور التي تسخر من ترامب، حيث تصوره العديد منهم بأنه كالدمية التي يتلاعب بها بوتين.

واستخدم أحدهم صورة مشهورة لبوتين بلا قميص على ظهر الخيل، وترامب خلفه ومكتوب عليها “صديق مشوش”.

وأظهر عدد من الصور الرئيس الأمريكي كطفل بوتين، بما في ذلك طفل يسير بحبل من قبل الرجل الروسي القوي.

كما بينت إحدى الصور ترامب وبوتين يتناولان نفس قطعة المعكرونة مع تسمية توضيحية تقول: “السيدة ترامب”.

وكان ترامب قد دافع عن روسيا فيما يتعلق بمزاعم تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وقال إنه لا يوجد ما يدعو روسيا للتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وأكد بوتين ما قاله مرارًا عن أن روسيا لم تتدخل قط في شؤون الولايات المتحدة.