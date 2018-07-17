مسؤول إيراني ينتقد توجه بلده لسياسة “مبادلة النفط بالغذاء” مع روسيا

انتقد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، كمال دهقاني فيروز آبادي، اقتراح بلاده مبادلة المنتجات والسلع الروسية بالنفط الإيراني بهدف التخلص من العقوبات الأمريكية.

وأوضح آبادي، في تصريح نشرته وكالة العمال الإيرانية، الثلاثاء، أن “هذا المقترح يذكر الإيرانيين بالعراق في عهد نظام صدام حسين“.

وأضاف: “سياسة مبادلة النفط بالمواد الغذائية طبقت بالعراق في عهد صدام، وإيران الآن ليست مثل العراق في ذلك العهد”.

وزعم أن طهران “تمتلك علاقات سياسية وتجارية مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة، وهذه العلاقات ستستمر أيضًا بعد العقوبات الأمريكية”.

والأسبوع الفائت، زار كبير مستشاري المرشد الإيراني على أكبر ولايتي، روسيا، والتقى رئيسها فلاديمير بوتين؛ حيث ناقش معه التدابير الواجب اتخاذها للتصدي للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، ومن بينها فكرة مبادلة المنتجات والسلع بالنفط الإيراني.

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده تدرس المقترح الإيراني.

وفي 8 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

كما أعلن ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

لكن الاتحاد الأوروبي ودولًا أخرى، رفضت الانسحاب وأعلنت مواصلتها الالتزام بالاتفاق.

وحول محادثات أستانة بين تركيا وروسيا وإيران لإيجاد حل للأزمة السورية، ذكر ولايتي أن بوتين اقترح عقد الاجتماع المقبل في العاصمة طهران، دون تفاصيل.