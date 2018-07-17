بوتين: جهود عزل روسيا فشلت‎

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، إن كل الجهود المبذولة لعزل بلاده “باءت بالفشل”.

وأضاف في لقاء أجرته معه قناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “أعتقد، وأنت (مخاطبًا محاوره) ترى أن هذه الجهود فشلت، ولا يمكن أن تتوج بالنجاح”.

وشدد بوتين على أن “روسيا أكبر من أن تكون معزولة”.

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي غداة القمة التي جمعته، أمس الإثنين، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وخلال قمة الأمس، أعرب ترامب عن رغبته في تحسين العلاقات بين البلدين، ووصف التحقيق الذي تجريه بلاده بشأن التدخل الروسي في الانتخابات بأنه “كارثة”.

وكان ترامب استبعد مرارًا أن تكون روسيا قد تدخلت في انتخابات بلاده الرئاسية عام 2016، لمساعدته في الفوز بالرئاسة أمام منافسته عن الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون.

لكن تحقيقات أمريكية تنظر في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، أو أن ترامب عرقل تحقيقًا حول القضية نفسها من خلال طرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI”، السابق جيمس كومي، في مايو/ أيار 2017.

يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات اقتصادية على روسيا، منذ توتر العلاقات بينهما على خلفية انتزاع موسكو السيادة على شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 18 مارس/ آذار 2014، عقب استفتاء من جانب واحد.