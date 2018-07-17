مخرج سينمائي: 50% من الإيرانيين لا يشاهدون تلفزيون بلادهم

قال الكاتب والمخرج السينمائي الإيراني البارز أمير عباس بيام، اليوم الثلاثاء، إن 50% من الإيرانيين لا يشاهدون القنوات التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.

وأوضح بيام خلال جلسة عقدها، اليوم، في طهران لمراجعة ونقد المسلسل الذي كتبه بعنوان “أنام”، “أنه يتمنى أن يقوم بإنتاج مسلسلات وأفلام تعرض في تركيا أو كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة؛ لأن ذلك سيعود علينا بالأرباح، لأن نصف المجتمع الإيراني لا يرون قنواتهم التلفزيونية”.

ولدى “هيئة الإذاعة والتلفزيون” الإيرانية 19 قناة تبث على مدار 24 ساعة بمختلف المجالات، فضلًا عن وجود قناة خاصة بكل محافظة بالإضافة إلى نحو 12 فضائية بمختلف اللغات منها الفارسية والعربية والإنجليزية والأذرية.

وقال أمير عباس بيام: “نود أن ننشئ أعمالًا جيدة جدًا في تركيا وكوريا والولايات المتحدة”.

ووفقًا لدائرة العلاقات العامة والإعلام في المركز الثقافي الإيراني، في إشارة إلى حقيقة أن “إيران لا تملك إمكانية صنع المسلسلات على الصعيد الدولي”.

وتابع بيام: “مع وجود نظام إدارة لا يوجد فيه براعة وجرأة، من الصعب جدًا إنشاء مسلسل، يواجه المنتجون المسلمون في إيران الكثير من القيود”.

ونوه إلى أن “مجالس الرقابة الإيرانية تحوّل أكثر الأفكار سطوعًا وأفضلها إلى أصعب الأعمال وأكثرها وقاحةً”.

وأعرب الكاتب والمخرج السينمائي الإيراني عن أمله بأن تتغير الظروف والأذواق من أجل تطوير إنتاج السينما الإيرانية، مشيرًا إلى أن “تطويرها هذا القطاع سيساهم في جذب العدد الكبير من الجمهور”.

ويعد مسلسل “أنام” من أهم المسلسلات الاجتماعية الإيرانية وتم إنتاج وإخراج 62 حلقة منه، وبثها منذ منتصف العام الماضي.

وواجه المسلسل صعوبات كبيرة وتوقفت عملية تسجيل حلقاته المتبقية؛ بسبب أزمة مالية بالإضافة إلى الرقابة التي تفرضها السلطات الإيرانية.

ويدور المسلسل حول “امرأة في منتصف العمر تدعى مارال، والتي مرت بحياة قاسية وصعبة، وتمكنت من جلب نفسها وعائلتها إلى السلام والراحة من خلال الاعتماد على إرادتها”.