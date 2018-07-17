أمريكا تعتقل حسناء روسية بتهمة التآمر على السياسة الأمريكية

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات الأمريكية، الاثنين، القبض على امرأة روسيّة تبلغ من العمر 29 عامًا، بتهمة التآمر للتأثير على السياسة الأمريكية من خلال علاقاتها مع مجموعات بينها رابطة حملة السلاح.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من قمة في هلسنكي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، الذي رفض في ختام اللقاء إدانة موسكو في قضية التدخّل في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية، في بيان لها، أن مارييا بوتينا اعتُقلت في واشنطن، السبت، ومثُلت أمام المحكمة الاثنين.

وأضافت أن بوتينا متهمة بالتآمر كعميلة لروسيا “من خلال إقامة علاقات مع أميركيين، واختراق منظمات صاحبة نفوذ في السياسة الأمريكية”.

ودخلت بوتينا الولايات المتحدة عام 2016 لتتلقى دروسًا في الجامعة الأميركية في العاصمة الفدرالية، وهي متهمة بالعمل بين عامي 2015 و2017 لصالح مسؤول كبير في الحكومة الروسية عرّفت عنه الصحافة الأمريكية بأنه ألكساندر تورشين.

ويخضع هذا السياسي والمصرفي القريب من الرئيس بوتين لعقوبات أميركية، وقد يكون تورشين أيضًا “عضوًا مدى الحياة” في جمعية البنادق الوطنية “إن آر إيه”.

والتقى تورشين في أيار/مايو 2016 الابن الأكبر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال حدث نظّمته “إن آر إيه”.

ورجحت الصحافة الأمريكية أن تكون بوتينا أيضًا عضوة في إحدى منظمات الأسلحة، وغالبًا ما تظهر هذه الشابة على الشبكات الاجتماعية حاملةً سلاحًا بيدها. كما تم أيضًا تصويرها مع رئيس “إن آر إيه” السابق ديفيد كين، ومع حاكم ويسكونسن سكوت ووكر.

وبحسب لائحة الاتهام، حاولت بوتينا وتورشين تطوير علاقات مع سياسيين أميركيين بهدف إنشاء “قنوات غير رسمية” للاتصالات يمكن “أن تستخدمها روسيا لاختراق جهاز صنع القرار الوطني”.